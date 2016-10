Op 5 oktober Alzheimer café

Nieuws:

De zorg voor iemand met dementie vraagt veel van de mantelzorger. Bij veel mantelzorgers ligt het gevaar van overbelasting op de loer. Tijdens het Alzheimer Café Haren van woensdag 5 oktober laat psycholoog en coach Annetje Brunner de bezoekers kennismaken met mindfulness en geeft zij tips over het omgaan met stress en piekeren.

Elke eerste woensdag van de maand vindt het Alzheimer Café Haren plaats in ZINN-locatie De Dilgt, Dilgtweg 3 te Haren.

De toegang is gratis, evenals de koffie en de thee. Bezoekers zijn vanaf 19.00 uur welkom. De avond wordt rond 21.00 uur afgesloten.

Iedereen die in zijn of haar omgeving op de één of andere manier met dementie te maken heeft is van harte welkom. Alle gasten leren en profiteren van elkaars ervaringen, kennis en kunde. Het Alzheimer Café Haren is een initiatief van Alzheimer NL in samenwerking met Torion, Team 290, De Zonnehof, Icare en ZINN locatie De Dilgt.