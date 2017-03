Op 6 april Open Avond Doopsgezinde kerk aan Nieuwe Stationsweg

Nieuws:

Op donderdag 6 april 2017 organiseert de Doopsgezinde gemeente Haren opnieuw een ‘Open Avond’. Paul van Tongeren zal dan een lezing geven over het volgende onderwerp:

‘Groep 2000’

Paul van Tongeren kwam op het spoor van een verslag van zijn tante Jacoba van Tongeren die in de Tweede Wereldoorlog als enige vrouw een grote en effectieve verzetsgroep leidde. Vanuit dit verslag schreef hij een bijzonder boeiend boek over deze groep en de mensen die er mee verbonden waren.

Paul van Tongeren studeerde in de 60-er jaren politieke wetenschappen. Hij voelde zich sterk betrokken bij de derde wereld en is de initiatiefnemer van de rietsuikeractie in 1968. Later werd hij beleidsmedewerker van de zgn. ‘Commissie Claus’ en richtte in 1979 het European Centre for Conflict Prevention (ECCP) op, gevestigd in Utrecht.

De toegang is gratis.

De avond begint om 20.00 uur in de Doopsgezinde kerk te Haren, Nieuwe Stationsweg 1.