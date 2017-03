Op 7 april inloopdag bij Notariaat Haren

Nieuws:

Door: Redactie

Het notariaat in Haren (Rijksstraatweg 217-A) organiseert op vrijdag 7 april een inloopdag familie & vermogen.

Dit betekent dat men zonder afspraak en zonder kosten de hele dag, tussen 8.30 en 21.00 uur, langs kan komen voor vragen over familie & vermogen. Denk aan vragen over een volmacht, huwelijksvoorwaarden, een samenlevingsovereenkomst, erfrecht, testamenten en schenkingen. Een team van ervaren (kandidaat-)notarissen beantwoordt vragen in een persoonlijk gesprek. Van plan het notariaat in Haren te bezoeken? Vergeet dan niet een legitimatiebewijs en huidige testamenten mee te nemen.

Mocht vrijdag 7 april niet uitkomen, dan kunnen ge├»nteresseerden op een ander moment een vrijblijvende afspraak maken (050 – 534 56 49/haren@pbnotarissen.nl).