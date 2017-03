Op 8 april Open Dag bij golfclub in Glimmen

Nieuws:

Door: Redactie

Op zaterdag 8 april vindt op de Noord-Nederlandse Golf & Country Club (NNG&CC) een open golfdag plaats van 11.00 tot 14.00 uur voor een ieder die interesse heeft in de golfsport; voor de jeugd, student, volwassene en oudere.



Iedereen die golft kent het gevoel van die ene perfecte bal slaan, maar ook het gevoel van er even tussenuit zijn, zijn of haar spel mentaal of technisch verbeteren, alleen of met elkaar, ongeacht leeftijd en niveau. De Open Golfdagen zijn hiervoor de ideale start om laagdrempelig iemand mee te nemen om ook dit gevoel te ervaren.

Aan de hand van clinics op de drivingrange en in de golfbaan kunnen nieuwkomers hun eerste chip, putt of swing uitproberen.

Noord-Nederlandse Golf & Country Club

In 1950 werd de vereniging Noord-Nederlandse Golf & Country Club (NNG&CC) opgericht. De 18 holes golfbaan is gelegen op het landgoed “De Poll” te Glimmen. Het clubhuis van de vereniging is het landhuis uit 1914 met een uitstekende restaurant. De vereniging telt circa 900 spelende leden. Bij de NNG&CC wordt de golfsport actief door de leden beoefend en bestaat er een actief clubleven. De Noord-Nederlandse is een topclub; zowel het eerste heren als dames team spelen in de hoofdklasse.

Golf is een uitdagende sport die veel vraagt van zowel fysieke als mentale kracht. Het is een sport voor jong en oud. Golf is inmiddels de 3de sport in Nederland.

Tijdens de Noord-Nederlandse Open Golfdag kunt u vrijblijvend kennismaken met deze sport en leden van de NNG&CC.

Wat kunt u verwachten op de NNG&CC?

Door het bestuur van de NNG&CC

In het clubhuis, ook wel de 19de hole genoemd, wordt u welkom geheten door ons secretariaat en kunt u terecht voor informatie over lidmaatschappen, kennismakingspakketten, het behalen van een handicap en speelmogelijkheden. Natuurlijk is er een kopje koffie met iets lekkers en voor de jeugd een frisdrank. Er worden door leden rondleidingen over het golfcomplex verzorgd. Daarnaast krijgt u uitleg over de uitrusting en eigenschappen van golfclubs en kunt u op de oefenafslag plaats u eerste golfbal slaan of op de putting green putten. Een PGA golfprofessional is aanwezig.

Heeft u interesse gekregen in deze ‘buitensport’ dan bestaat de mogelijkheid nader kennis te maken met het golfen en de vereniging via een zogenaamd kennismakingspakket.

Familie, vriend of collega verrassen?

Wilt u familie, vrienden of collega’s laten kennismaken met de golfsport op de Noord-Nederlandse Golf & Country Club of een keer met hen lekker ontspannen golfen en kennis laten maken met onze vereniging dan kunt u online een persoonlijke ansichtkaart met een uitnodiging voor de Noord-Nederlandse Open Golfdag sturen (http://www.opengolfdag.nl/uitnodiging)

Informatie Noord-Nederlandse Open Golfdagen

Op de website http://www.nngcc.nl vindt u uitgebreide informatie over de Noord-Nederlandse Open Golfdag

Op de website http://www.opengolfdag.nl/home/ kunt u uitgebreide informatie vinden over de Nationale Open Golfdagen.