Vandaag ontving de redactie weer een melding uit Haren. Men is gebeld door een Engelssprekende heer, die waarschuwde voor een virus in de pc. Men bood aan om samen het probleem op te lossen.

Het mag duidelijk zijn dat het hier gaat om oplichters die proberen in uw pc te komen om u vervolgens digitaal te beroven. De tip is helder, zodra iemand in het Engels een verhaal gaat opdissen: verbinding verbreken.