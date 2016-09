Nieuws:

Door: Redactie

De bibliotheek in Haren speelt in op de activiteiten van de lange kinderboekenweek, die plaatsvindt in de week van 5-16 oktober. Daarom organiseert men op woensdag 5 oktober om 14.30 uur een leuke feestje, waar opa’s en oma’s en (klein)kinderen welkom zijn. Er wordt voorgelezen, gezongen, gedanst en er wordt een ludieke foto gemaakt.

Toegang is gratis.