Open Coffee krijgt nieuwe locatie: Tiehof Onnen – lees meer…

Door: Redactie

Open Coffee, een formule voor informele netwerkbijeenkomsten, gaat in Haren alweer zijn 4e bestaansjaar in. Vanaf januari 2017 vindt deze maandelijks plaats bij De Tiehof in Onnen.

De eerste bijeenkomst is donderdag 19 januari, 9.30 uur. Open Coffee is een landelijk concept met lokale initiatieven. Het is een informeel zakelijk netwerkbijeenkomst zonder lidmaatschap, opgave is niet nodig. Bij ontvangst betaalt men € 5 entree en krijgt daarvoor een presentatie of rondleiding en de mogelijkheid om netwerkcontacten op te doen onder het genot van koffie en thee.

Helene Molijn van De Tiehof ziet veel in het Open Coffee concept en wil graag de volgende gastlocatie hiervoor in Haren zijn. De Tiehof is het dorpshuis in Onnen (Bakkerweg 4) met een heerlijk uitzicht op de Onnerpolder. Er zijn diverse zalen aanwezig geschikt voor grote en kleine groepen, voor onder andere feesten en vergaderingen. De Open Coffee bijeenkomsten vinden plaats in de zaal ’t Praethuys.

Bent u geïnteresseerd om een keer te komen? Bij deze de gegevens voor u op een rijtje:

Wat: Open Coffee Haren, openbaar netwerkbijeenkomst

Waar: De Tiehof, Bakkerweg 4, Onnen

Wanneer: Elke 3e donderdag van de maand, v.a. 9.30 uur tot 11.30 uur

De eerstvolgende bijeenkomst is 19 januari.

Bijzonderheden: 10.00 uur korte presentatie.

Kosten: € 5,- inclusief koffie en thee

Meer informatie kunt u vinden op www.opencoffeeharen.nl