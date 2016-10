Open Dag 20 oktober Bedrijvencentrum Haren nabij station

Nieuws:

Wilt u weten wat Bedrijvencentrum Haren te bieden heeft? Kom dan langs op de Open Dag op donderdag 20 oktober 2016, van 12:00 uur tot 14:00 uur. Het bedrijvencentrum is gevestigd aan de Nieuwe Stationsweg in Haren, dat is tegenover het station.

Tijdens de Open Dag is de eigenaar van Bedrijvencentrum Haren aanwezig om de bezoekers persoonlijk te ontvangen en rond te leiden. Ook de ondernemers die gevestigd zijn in Bedrijvencentrum Haren vertellen u graag meer over het bedrijvencentrum én over hun eigen bedrijf.

David Hulleman is één van de huurders: “Eerst zat ik hier alleen, maar inmiddels zijn er meer huurders bijgekomen. Dat is een stuk gezelliger. Even een praatje op de gang of samen een kop koffie. De andere huurders zijn allemaal zorgverleners. Door hun komst verandert het bedrijvencentrum voor een deel in een zorgcentrum, dat is een leuke ontwikkeling.”

“Het bedrijvencentrum is een prettige locatie om klanten te ontvangen”, zo ervaart David. “Het ziet er netjes en verzorgd uit. Het gebouw is vrij groot, maar doordat we in een aparte gang gevestigd zijn, is het toch kleinschalig en gemoedelijk.”

Hij vervolgt: “Het bedrijvencentrum kent veel voordelen. Allereerst de centrale ligging, wij zitten direct aan het NS-station. Handig voor klanten die met het openbaar vervoer komen. Ook voor mensen die met de auto komen is het een prima locatie. Het is makkelijk te vinden en er is meer dan genoeg parkeerruimte. Zelf kom ik altijd met de fiets, ik woon vlakbij.”

“Mijn unit huur ik op basis van een all-in huurprijs. Ik wist van tevoren wat ik het hele jaar aan huur inclusief servicekosten zou betalen. Je hebt geen afrekeningen achteraf. Je weet direct waar je aan toe bent.” Hij vervolgt: “Ook het contact met de verhuurder verloopt vlot. De flexibiliteit is groot, er mag en kan veel. Als internetbedrijf maak ik dankbaar gebruik van de patchruimte.”