Open Dag brandweer zaterdag 30 september

De brandweer van Haren waakt over de brandveiligheid dankzij tientallen vrijwilligers. Op 30 september kan het publiek weer komen kijken hoe ze dat doen.

Op zaterdag 30 september heeft de brandweer in Haren weer een open dag. Van 10.00 uur tot 16.00 uur kunnen bezoekers bij de brandweerkazerne aan de Westerse Drift 5 diverse voertuigen bekijken en allerlei activiteiten ondernemen. Naast de brandweer zijn ook de politie, reddingsbrigade, Veilig Verkeer Nederland, de brandwondenstichting en de crashtender van Groninger Airport Eelde aanwezig.

Men kan zelf een vlam in de pan blussen en in de voorlichtingscontainer ervaren hoe snel je de oriƫntatie verliest bij een brand in je eigen woning. Natuurlijk ontvang je ook tips over wat je kunt doen om brand te voorkomen. Tijdens de open dag worden verschillende demonstraties gegeven. Kinderen kunnen spuiten met een brandweerslang, meerijden in een brandweerauto, varen in de reddingsboot, springen op het springkussen en nog veel meer.

Foto door Peter Paul Luiken