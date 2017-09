Open Dag duikteam Watergeuzen 3 oktober – lees meer…

Door: Redactie

Duikteam de Watergeuzen in Haren gaat weer starten met haar duikopleidingen. Op 3 oktober vertellen ze tijdens de Open Dag alles over de vereniging en mogelijkheden. Men zegt in de oproep: “Duiken is geweldig en er is veel meer te zien dan je denkt. Ook in Nederland, dat weten wij uit eigen ervaring.”

Op 3 oktober start de Open Dag (die dus eigenlijk een open avond is) om 19.30 uur. Plaats:”Clubhuis naast Zwembad Scharlakenhof Haren. Minimumleeftijd: 16 jaar. Aanmelden vooraf is gewenst.

Wat neem je mee? Enthousiasme, minimaal 16 levensjaren en zwemkleding.

Meer info op www.duikteamdewatergeuzen.nl