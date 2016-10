Open Dag duikvereniging Watergeuzen op 11 oktober

Door: Redactie

Duikteam de Watergeuzen gaat kopje onder! Zweef mee in onze bijzondere onderwaterwereld en ervaar de bubbelende rust. Duiken is geweldig en er is veel meer te zien dan je denkt, zeggen de duikers zelf. Ook in Nederland, dat weten zij uit eigen ervaring.

Laat je verrassen tijdens onze Open Dag op dinsdag 11 oktober. Ze starten om 19.30 uur in het clubhuis achter zwembad Scharlakenhof. Alleen enthousiasme, 16 levensjaren en zwemkleding is noodzakelijk voor dit spetterende plezier. Duikbrevet halen? Ze vertellen je deze avond alle mogelijkheden. Bekijk de nieuwe website www.duikteamdewatergeuzen.nl