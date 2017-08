Open Monumentendag 9 september 2017 (programma)

Nieuws:

Door: Redactie

Open Monumentendagen in Haren

Op zaterdag 9 september wordt de Open Monumentendag in Haren gehouden met als thema ‘boeren, burgers en buitenlui’. Organisatie is in handen van de historische kring Old Go.

10.00 u Dorpskerk, officiële opening door wethouder Mathilde Stiekema en lezing over de dorpskerk voor Ds. R.P. Oosterdijk

10.30 u Huifkartocht* Harenermolen v.v. vanaf de Molen in het centrum

12.30 u Essen 7- Lezing Annemiek Bos: ‘Waren de Cisterciëzers boeren?’

13.30 u Huifkartocht* Noordlaren vanaf Molen Korenschoof Noordlaren

14.30 u Barholomeuskerk Noordlaren, lezing over kerk, orgel en begraafplaats door mw. G. Abbring.



Diverse Openstellingen

10.00 : Dorpskerk voor opening en lezing.

11.00 – 17.00 uur : Dorpskerk, Rijksstraatweg 188, Haren

11.00 – 15.30 uur : Bartholomeuskerk, Lageweg 8, Noordlaren.

10.00 – 16.00 uur : Boerderij en boerderijwinkel “ Wilma’s Erf ” fam. Steenbergen, Zuidveld 16, Onnen

10.00 – 16.00 uur: Boerderij fam. Hoenderken, Zuidlaarderweg 71, Noordlaren. (bij de molen)

11.00 – 15.00 uur: Bezoekerscentrum Klooster Yesse, Essen 7, Haren

11.00 – 15.00 uur: Molen de Hoop, Rijksstraatweg 133, Haren

11.00 – 15.00 uur: Molen de Korenschoof, Zuidlaarderweg 73, Noordlaren.

*Huifkartochten

De deelname is beperkt. Zowel voor het rondje Haren als in Noordlaren is plaats voor 22 personen.

Kosten € 5.- per persoon, incl. een consumptie in de huifkar. Te betalen bij het instappen.

Aanmelding met opgave van instapplaats uiterlijk 4 september via:

info@oldgo.nl

bij Henk Bazuin ( voor rondje Haren) : 0598-395504

bij Annet Boekel ( voor rondje Noordlaren): 06 – 5590 1780

Fietsroute

Voor de fietsroute is een routeboekje met beschrijving beschikbaar, hierin is ook het programma opgenomen.

De route leidt langs diverse te bezoeken monumenten en boerderijen.

Op ieder willekeurig plaats in de route kan worden gestart. Route is op zaterdag 9 september verkrijgbaar bij de infostand aan de Rijksstraatweg Haren (naast Intermezzo). Vanaf maandag 4 september bij boekhandel Boomker in Haren, Flora en Fauna in Glimmen, de beide molens en het Bezoekerscentrum van klooster Yesse.