Open monumentendag a.s. zaterdag

Open Monumentendagen in Haren

Op zaterdag 9 september wordt de Open Monumentendag in Haren gehouden met als thema ‘boeren, burgers en buitenlui’. Organisatie is in handen van de historische kring Old Go.

10.00 u Dorpskerk, officiële opening door wethouder Mathilde Stiekema en lezing over de dorpskerk voor Ds. R.P. Oosterdijk

10.30 u Huifkartocht* Harenermolen v.v. vanaf de Molen in het centrum

12.30 u Essen 7- Lezing Annemiek Bos: ‘Waren de Cisterciëzers boeren?’

13.30 u Huifkartocht* Noordlaren vanaf Molen Korenschoof Noordlaren

14.30 u Barholomeuskerk Noordlaren, lezing over kerk, orgel en begraafplaats door mw. G. Abbring.



Diverse Openstellingen

10.00 : Dorpskerk voor opening en lezing.

11.00 – 17.00 uur : Dorpskerk, Rijksstraatweg 188, Haren

11.00 – 15.30 uur : Bartholomeuskerk, Lageweg 8, Noordlaren.

10.00 – 16.00 uur : Boerderij en boerderijwinkel “ Wilma’s Erf ” fam. Steenbergen, Zuidveld 16, Onnen

10.00 – 16.00 uur: Boerderij fam. Hoenderken, Zuidlaarderweg 71, Noordlaren. (bij de molen)

11.00 – 15.00 uur: Bezoekerscentrum Klooster Yesse, Essen 7, Haren

11.00 – 15.00 uur: Molen de Hoop, Rijksstraatweg 133, Haren

11.00 – 15.00 uur: Molen de Korenschoof, Zuidlaarderweg 73, Noordlaren.

*Huifkartochten

De deelname is beperkt. Zowel voor het rondje Haren als in Noordlaren is plaats voor 22 personen.

Kosten € 5.- per persoon, incl. een consumptie in de huifkar. Te betalen bij het instappen.

Aanmelding met opgave van instapplaats uiterlijk 4 september via:

info@oldgo.nl

bij Henk Bazuin ( voor rondje Haren) : 0598-395504

bij Annet Boekel ( voor rondje Noordlaren): 06 – 5590 1780

Fietsroute

Voor de fietsroute is een routeboekje met beschrijving beschikbaar, hierin is ook het programma opgenomen.

De route leidt langs diverse te bezoeken monumenten en boerderijen.

Op ieder willekeurig plaats in de route kan worden gestart. Route is op zaterdag 9 september verkrijgbaar bij de infostand aan de Rijksstraatweg Haren (naast Intermezzo). Vanaf maandag 4 september bij boekhandel Boomker in Haren, Flora en Fauna in Glimmen, de beide molens en het Bezoekerscentrum van klooster Yesse.

Uitgebreide informatie

In het weekend van 9 en 10 september 2017wordt de landelijke Open Monumentendag gehouden. Haren heeft de activiteiten geconcentreerd op de zaterdag. De opengestelde monumenten zijn gratis te bezoeken. De commissie van de Harense Historische Kring Old Go die zich bezighoudt met het organiseren van de activiteiten, heeft rondom het thema een aantrekkelijk programma opgebouwd.

Een bijzonder detail van de zaterdag is dat deze dag ook de startdatum is van het Cultureel Jaar met de traditionele Kunst en Cultuurmarkt op het Raadhuisplein.

De vroegere stadsomroeper begonnen hun mededelingen meestal met het uitroepen van de aanhef “Boeren, burgers en buitenlui “. Het nieuws wilde hij dus aan iedereen vertellen.

Het nieuws over de Open Monumentendag kunt u onderstaand lezen. De stadsomroeper is hiermee verheven tot monument.

De nadruk dit jaar ligt in Haren op het kunnen bezichtigen van de beide monumentale kerken in Haren en Noordlaren, de Dorpskerk en de Bartholomeuskerk in Noordlaren. De beide molens in Haren en Noordlaren zijn in werking en een kijkje binnen nemen is zeker de moeite waard. De boeren lieten er hun graan vermalen tot veevoer voor de varkens, de kippen en het rundvee.

Voor de bakkers werd bakmeel voor het brood gemalen.

Alle vier objecten zijn monumenten in de ware zin van het woord. Want wat is een dorp zonder een molen of een kerk? En bij kerken horen kerkhoven. Deze kunnen ook worden bezocht.

De opening van de Open Monumentendag vindt plaats in de Dorpskerk in Haren op 9 september om 10.00 uur door de wethouder van Cultuur, Mathilde Stiekema. Na de opening zal door ds. Oosterdijk een lezing worden gehouden over de kerk in al zijn facetten. Het is uitnodigend om eerst de opening en inleiding bij te wonen en vervolgens een bezoek te brengen aan de kunstmarkt.

De museumbus uit Hoogezand die een aantal jaren een mooie route heeft gereden door de gemeente, is nu vervangen door een huifkar, getrokken door twee paarden

’ s Morgens wordt een route gereden in Haren, vertrek vanaf het erf van molen De Hoop aan de Rijksstraatweg. Deze huifkar maakt ’s middags een route door Noordlaren, eveneens met een vertrek vanaf een molen, maar nu De Korenschoof.

Bijzonder is dat voor het eerst op een Open Monumentendag in het kader van het thema van de dag, twee veebedrijven kunnen worden bezichtigd. Beide liggen aan de (fiets)route van Haren naar Noordlaren. De families Steenbergen in Onnen en Hoenderken in Noordlaren vertellen graag over hun bedrijf.

Behalve de genoemde kerken en molens , zijn er in de gemeente heel veel gemeentelijke en rijksmonumenten. Om zoveel mogelijk kennis te nemen van deze monumenten, veelal woonhuizen en boerderijen, zijn twee fietsroutes gemaakt. Een route vanaf Haren door Onnen naar Noordlaren en terug door de Appelbergen, Harendermolen en langs de Rijksstraatweg. De andere route voert u vanaf Haren langs de Rijksstraatweg naar Essen waar in het Bezoekerscentrum van Klooster Yesse, een lezing kan worden bijgewoond. Voor de route naar Essen is in samenwerking met en door de bibliotheek in Haren een puzzel ontwikkeld die aan deze route is verbonden en speciaal bedoeld is voor gezinnen met kinderen. De puzzel kan worden afgehaald bij de infostand .Beide routes met een korte informatie over de monumenten die aan de route liggen, staan beschreven in het programmaboekje dat op diverse punten in de gemeente verkrijgbaar is.

Vanaf 10.00 uur ’s morgens staat een informatiestand van de Open Monumentendagcommissie aan de Rijksstraatweg naast Intermezzo waar de nodige informatie beschikbaar is, ook de fietsroutes.