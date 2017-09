Opening expositie Remko Aaten in Glimmen 15 september om 18.00 uur

Nieuws:

Door: Redactie

Op vrijdag 15 september om 18.00 uur wordt de expositie geopend van de Glimmense tekenaar/kunstschilder Remko Aaten. De officiële opening duurt tot 19.00 uur. Hij noemt de expositie een langgekoesterde wens, die in vervulling gaat. Belangstellenden zijn welkom op het openingsfeestje. Wie niet kan komen kan tijdens de openingsuren van het dorpshuis nog lange tijd genieten van Aaten’s werk.

Remko Aaten was als kleine jongen reeds veel aan het tekenen met potlood, viltstift, waterverf en wasco. Hij kon er uren mee zoet brengen. Menigeen zag wel dat hij meer dan gemiddelde tekentalenten had, maar op de lagere school en zijn middelbare school bleven zijn tekenvaardigheden en -resultaten daar waar ze achterbleven … in de tekenmap en op zijn slaapkamer.

Lange tijd hield hij zich bezig met kalligrafie, waarmee menig diploma of oorkonde van één of andere festiviteit werd opgesierd. Ook tekende hij o.a. zijn ouderlijke boerderij, wat tot gevolg had dat veel geïnteresseerden hem vroegen hun huis of boerderij te tekenen.

Pas op de Pedagogische Academie raakte hij steeds meer bekend met diverse tekentechnieken, zoals figuur- en portrettekenen met houtskool en potlood, schilderen, druktechnieken (zoals etsen, hoog- en laagdruk) e.d. Zijn tekendocent aldaar verzocht Remko naar de Kunstacademie te gaan, maar daar voelde hij zich op één of andere wijze niet goed thuis en zag ervan af.

In militaire dienst tekende hij vervolgens zijn pelotonsmaten in zwart-wit en maakte er een fotoboek met vele eigen illustraties.

Voor zijn werk als leerkracht in het dovenonderwijs in Groningen en Haren maakte hij vele tekeningen met gebaren of lesmaterialen, die ontwikkeld werden. Ook leverde hij tekeningen voor diverse presentaties en een leesboek voor jonge dove kinderen. Ook in de vakanties was er tijd om een schetsboek mee te nemen en her en der te tekenen.

Pas nadat er wat meer vrije tijd ontstond trok Remko de stoute schoenen aan en volgt hij vanaf september 2016 teken- en schildercursussen bij VRIJDAG (de voormalige School voor Handenarbeid ofwel ‘Snieschoule’) in Groningen, na eerst een korte instapcursus bij de Biotoop in Haren te starten o.l.v. Alleta de Groot. Zo ging een lang gekoesterde wens uiteindelijk in vervulling. Het werk wat hij daar het afgelopen jaar maakte a.d.h.v. diverse thema’s en o.l.v. docente en kunstenares Hanny Siersema kunt u vanaf 15 september a.s. aanschouwen.

Remko’s huidige werk kenmerkt zich door kleurgebruik, snelheid en herkenbaarheid.

U bent van harte welkom op deze expositie in het dorpshuis te Glimmen.