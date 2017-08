Openluchtbioscoop Haren op vrijdag 1 september: Footloose!

Door: Redactie

Haren de Krant organiseert dit jaar voor de vijfde keer de Openluchtbioscoop op het Raadhuisplein in Haren. Vrijdag 1 september rond 20.30 uur begint daar de muzikale dansfilm Footloose. Toegang is gratis. Er zijn voldoende zitplaatsen op het terras van Intermezzo en op de bankjes op het plein.

De krant organiseert dit evenement dankzij bijdragen van de hoofdsponsors Intermezzo en Ondernemend Haren. Voorts wordt deze avond mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van:

– Bad Exclusief, Groningen

– Broekema Nielsen Notarissen, Groningen en Haren

– Huize Maarwold, wonen voor senioren in Haren

– Jumbo in Haren

Over de film Footloose (1984)

De film gaat over de tiener Ren die na de dood van zijn moeder van Chicago naar Bomont verhuist. Ren is bezeten door muziek en dansen, en dat is in Bomont verboden. Dominee Moore is er tegen omdat zijn zoon na een nachtje fuiven is omgekomen in een ongeval. Ren blijft volhouden en kan de dominee overtuigen een dansavond te organiseren. Kenny Loggins (uitvoerder van het gelijknamige lied Footloose) en Dean Pitchford (schrijver) waren in 1985 genomineerd voor een Oscar in de categorie “Beste Song”, net zoals Tom Snow en Dean Pitchford voor Let’s hear it for the boy. Daarenboven behaalden Loggins en Pitchford ook een nominatie bij de Golden Globes voor “Beste Song”, ook in 1985. De soundtrack van Footloose werd, eveneens in 1985, genomineerd voor een Grammy in de categorie “Beste Instrumentale Compositie”.