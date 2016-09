Opinie: Wat betekent dat eigenlijk, van ‘onderop’ beslissen over herindelen?

Nieuws:

Door: Redactie

Door René Valkema, herindelings-watcher Haren

Herindeling: wat betekent ‘van onderop’?

De coalitie en Burgercomité leggen ‘van onderop’ zo uit dat ALLEEN de gemeente zelf beslist over zelfstandigheid of herindelen. Klopt die uitleg? Nee, dit is een zeer beperkte uitleg van het ‘beleidskader herindeling’. Deze uitleg strookt niet met de uitleg van de minister en de gangbare praktijk.

Deze eenzijdige kijk vertroebelt de discussie over de voorgenomen herindeling van Haren. Voor de minister betekent ‘van onderop’: door de gemeente of door de provincie. Daarbij zijn gemeenten als eerste aan zet als het gaat om het vinden van oplossingen om hun maatschappelijke opgaven beter te kunnen oppakken. Gemeenten moeten wel zelf acties ondernemen. ‘Zelf aan zet’ heeft zijn grenzen. Daarbij versterkt de minister de ruimte voor provincies om in goede samenspraak met gemeenten zelf (dus door de provincie) tot herindelingsvoorstellen te komen.

Gemeenten en provincies zijn partners met ieder eigen verantwoordelijkheden in het belang van het lokaal bestuur. Provincies spelen daarbij vanuit hun algemene verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het lokaal bestuur vaak een stimulerende rol in de discussie over de bestuurskracht van gemeenten en kunnen deze ook in regionaal verband bezien. Deze rol heeft de provincie sinds 2006 samen met de Vereniging van Groninger Gemeenten (inclusief de gemeente Haren) ook zo ingevuld. Daarbij was de provincie terughoudend om de regierol te pakken. Juist die terughoudendheid wil de minister voorkomen. Het doorhakken van de knoop door de provincie neemt de minister zeer serieus (Plassterk: 2013)

Ondertussen kwam er in 2015 een nieuw college van Gedeputeerde Staten. ‘De opstelling van de provincie is daarbij een partner die zichtbaar, betrokken en met vertrouwen tussen de Groninger gemeenten staat en als procesbegeleider kijkt naar het regionaal belang. Ons uitgangspunt is dat de herindeling niet wordt opgelegd, we ondersteunen de initiatieven die gemeenten aandragen. We zien voor ons een stimulerende rol, maar de gemeenten bepalen zelf het proces van herindeling. Wij faciliteren, ondersteunen en bevorderen met als doel het tot stand komen van gemeenten met voldoende toekomst bestendige bestuurskracht’.

De provincie heeft gemeenten de ruimte en de tijd gegeven zelf aan de slag te gaan. Haren heeft de ruimte gekregen om met Tynaarlo in gesprek te gaan (ruimte zelfs over de provinciegrens heen). In het Westerkwartier komt herindeling tot stand, de nieuwe gemeente Midden-Groningen is nog slechts een kwestie van tijd. Net als de gemeente Westerwolde. Deze gemeenten hebben hun verantwoordelijkheid genomen.

Haren stond en staat met de ‘rug naar de regio’. Uitnodigingen om met de andere clustergemeenten Groningen en Ten Boer in gesprek te gaan zijn genegeerd. De ‘niet vrijblijvende oproep van GS’ aan de gemeente Haren om met Groningen en Ten Boer in gesprek te (maart 2016) gaan is genegeerd en zelfs niet (op tijd) in de gemeenteraad besproken.

Haren heeft door haar bestuurlijke houding, de provincie (in het licht van haar regionale verantwoordelijkheid) geen andere keuze gelaten dan ‘van onderop’, maar dan door de provincie, de knoop door te hakken. De provincie besloot op 30 maart tot een procedure door de provincie op grond van art. 8 ARHI om zo de weigerachtige gemeente Haren te dwingen tot ‘open overleg’ met Groningen en Ten Boer (zie het herindelingsontwerp).

De opstelling van de provincie kan mede beoordeeld worden in de jarenlange discussie over schaalvergroting in de provincie Groningen sinds 2006. De gemeente Haren is meerdere keren van standpunt verandert; strategische samenwerking met Tynaarlo (2008), zelfstandig (2009-2013), herindelen (2013), onderzoek herindeling met Tynaarlo (2014), zelfstandig (2015 en 2016). Ondertussen heeft de gemeente Haren samen met de andere gemeenten in de provincie Groningen in VGG-verband meegewerkt aan onderzoeken tot versterking van de bestuurskracht: clustervorming (toen ook al Groningen, Ten Boer en Haren) uitmondend in het rapport Grenzeloos Gunnen.

De rest kent u.

Conclusie: De provincie heeft terughoudend geopereerd door gemeenten zelf de ruimte te geven om tot schaalvergroting van onderop te komen en zij heeft pas in allerlaatste instantie (in het geval van Haren) vanwege het algemene regionale belang gekozen voor een procedure ‘van onderop’ (art 8 ARHI) door de provincie. Op basis van jurisprudentie kom ik thans tot de conclusie dat de provincie zorgvuldig heeft gehandeld. De Tweede Kamer beslist uiteindelijk, maar zij zal in haar beoordeling kijken naar het gevoerde proces, de betrachte zorgvuldigheid en terughoudendheid.

René Valkema