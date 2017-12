Opinie: Hoe transparant moet een verzekeringsagent zijn?

Nieuws:

Door: Redactie

Opinie van Geert Jan van Douma Assurantien te Haren: “Discussie over geld komt de consument niet ten goede”

Het woord ‘transparantie’ is nu ook bezig aan een opmars in de wereld van verzekeringen. Geert Jan Douma, van het gelijknamige assurantiekantoor in Haren, ziet het met gemengde gevoelens aan.

Hij zegt: “De AFM wil dat assurantiekantoren op hun nota laten zien wat ze aan een polis verdienen. Dat staat volgens mij gelijk aan de boodschappen bij Albert Heijn waar je op de kassabon zou lezen wat men verdient aan de suiker, de boter en het brood. Dan ga je op onderdelen kijken naar de verdienste zonder de kosten te kennen en dat is een onjuiste benadering, vind ik. Want dan moet je ook praten over de kosten die wij moeten maken en dat wordt een oneindige discussie.” Douma is voorstander van openheid, maar dit gaat te ver. “We zijn altijd open geweest over onze verdienste, het staat gewoon op onze site in het dienstverleningsdocument. Maar als je het per polis op de nota zet krijg je een vertekend beeld en dat schept verwarring. Want de kosten die wij maken per verzekering staan er dan niet bij.”

Verplichting is fout

Volgens Geert Jan Douma gaat het om het totaalplaatje van kosten, investeringen en inkomsten. Zijn dienstverlening is méér dan het sturen van een nota. Hij vindt het geen goede zaak als hij door de AFM wordt verplicht daarover met klanten in discussie te gaan. Hij zegt: “Het ergste is dat het Verbond van Verzekeraars, onze zakenpartners, daar grotendeels achter staan. Zo’n mes in je rug voelt niet fijn.” Douma voorspelt dat veel mensen straks verkeerde keuzes maken als zij gaan ‘shoppen’ op internet om geld te besparen. Hij zegt: “We komen mensen tegen die op internet hun heil zoeken en die bijvoorbeeld bij de zorgverzekeringen niet weten wat een budget-, een natura of vrije keuzepolis is. Verzekeren is een sociaal proces, we dragen elkaars lasten en mijn oproep aan de AFM en Het Verbond van Verzekeraars is: zoek geen oplossing voor iets waar geen probleem is en ondersteun ons in plaats van verkeersdrempels te bouwen waar niet te hard gereden wordt.”