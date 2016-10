Opinie: Hortus Stadspark? – lees meer…

Door: Redactie

In een reactie op de column van Emile Koopmans (september) stuurt Cécile Lapré de volgende brief.

Door Cécile Lapré, Haren

Hortus Botanicus Haren…..Stadspark?

De geschiedenis schijnt zich te herhalen.

In het begin van de tachtiger jaren kwam de Hortus Haren onder druk van de bezuinigingen op de biologie ook in zwaar weer terecht. Het personeel had zijn ontslag per brief gekregen en binnen een paar maanden zou de botanische tuin gesloten worden.

Dank zij de grote verontwaardiging van het publiek in vooral de drie noordelijke provincies, de botanici van andere universiteiten en het bedrijfsleven o.a. de landelijke RABObank, kon de nieuwe Vereniging tot Behoud van de Hortus het tij keren. De ontslagen medewerkers werden weer tandenknarsend door het College van Bestuur aangenomen en de Hortus kon weer doordraaien.

De RUG mopperde, dat de Rijksuniversiteit Groningen voor het in standhouden van culturele en maatschappelijk doeleinden geen geld van de Centrale Overheid kreeg en het nu zelf uit zijn algemene middelen moest betalen.

Wie nog meer teleurgesteld mopperden bij het bestuur van de Vereniging tot Behoud van de Hortus, waren projectontwikkelaars, architecten en makelaars. “We hebben zulke mooie bouwplannen voor dit centraal gelegen terrein en U kunt er tegen een redelijke prijs ook wonen” was de teneur waarmee ze ons probeerden om te kopen.

Het publieksgerichte doel, met tentoonstellingen, plantenbeursen, excursies, voorlichting over plant en dier, kinderactiviteiten en het plaatsen van beelden en andere kunstwerken, was een grote ommezwaai voor de organisatie. De Hortus was voordien maar 2 uur per dag gedurende werkdagen geopend en in het weekend gesloten.

De massale toeloop van wel 80 000 mensen per jaar, met o.a.bussen op het terrein waar nu het nieuwe Zernike College staat, was een groot verschil met de stilte van voordien.

Helaas heeft de RUG, in de loop van de jaren bijna haar zin weer gekregen. De gebouwen werden jarenlang dusdanig verwaarloosd, dat de grote kas en haar hortusgebouwen enkele maanden geleden onder de slopershamer vielen. Het personeel is op één na niet meer aanwezig en de zaak wordt nu dank zij vrijwilligers overeind gehouden. Bij die vrijwilligers zijn gepromoveerde botanici, die de tot de Landelijke Planten Collectie behorende bomen, struiken en planten beheren.

Maar helaas ruiken projectontwikkelaars, architecten en makelaars nu weer hun kans.

Emile Koopmans, bouwer van het nieuwe Zernike op voormalig hortusterrein, ventileert in welliswaar een droom zijn visie om de Hortus Botanicus Haren op te doeken en er een openbaar park van te maken. In Haren de Krant van September j.l.

“Met wat kleine projectontwikkelingen in de vorm van appartementen; er is toch ruimte genoeg,” meent hij. “We laten er een fietspad doorheen lopen (voor de Zernike leerlingen), een trimroute, wat dieren en nog meer beelden.”

Dat hij als architect niet schijnt te weten dat een park hangjongeren aantrekt met rondslingerende bierblikjes en veel lawaai, het een hondenuitlaatplaats met drollen zal worden en tenslotte vandalisme de beelden zullen beschadigen, is hoogst merkwaardig.

Dat hij de functie van kennisoverdracht van de biodiversiteit, die nu nog in de Hortus te vinden is, als belerend afdoet is betreurenswaardig.

We hopen echt, dat de droom van Emile Koopmans en die van makelaars en projectontwikkelaars geen werkelijkheid zal worden en de Hortus Botanicus zal blijven bestaan.

Cécile Lapré.