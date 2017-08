Opiniepeiling: Fietspaden in Haren

Nieuws:

Door: Redactie

Vindt u dat de fietspaden in de gemeente Haren in orde zijn? Of bent u het eens met de kritische wielrijders die zeggen dat er extreem veel hobbels, kuilen en boomwortels een fijne fietstocht verhinderen. Geef uw mening rechts op deze pagina (anoniem).

Heeft u tips over puntgave fietsroutes in of rond de gemeentte Haren, zet ze in een reactie onder dit bericht. Of kent u plekken die direct moeten worden aangepakt door de wegbeheerder? Laat het dan ook weten via een reactie hieronder.

Dank u.