Opiniepeiling over zwembad

De gemeente draait de duimschroeven aan bij de stichting die het zwembad Scharlakenhof exploiteert. Met begrip voor de tomeloze inzet van vrijwilligers zet de gemeente de zaken nu op scherp en houdt men de stichting aan zakelijke afspraken die samenhangen met reparatiekosten voor het dak én de jaarlijkse subsidie van 138.000 euro.

Vindt u dat de gemeente mild moet omgaan met de stichting die een belangrijke voorziening in Haren in stand houdt met vrijwilligers. Of vindt dat dat Haren de stichting moet bejegenen zoals alle andere zakenrelaties en subsidieontvangers? Geef anoniem uw antwoord rechts op deze pagina en u ziet hoe anderen erover denken. Dank u.