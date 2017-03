Opiniestuk – Geu Neutel, oud-wethouder van Haren – ’t Clockhuys in Haren

Nieuws:

CLOCkHUYS BLIJFT KLOKHUIS

De laatste stuiptrekking van het marktdenken in Haren

Door Geu Neutel

Het artikel in H.d.K. van februari, “Clockhuys ter discussie” klonk mij als muziek in de oren. Natuurlijk schrok ik van de kop. Voor iets “op afstand zetten” ben ik allergisch, zeker als dat in één adem gaat met “marktgericht werken”. Maar het was de benadering van de geciteerde bestuurders die me uit het hart gegrepen was en die me het gevoel geeft dat het wel goed komt met het Clockhuys. Die benadering past ook bij traditie van het marktdenken in Haren: terug-houdend.

Ik was er bij toen begrippen als op afstand zetten, uitbesteden aan de markt, privatiseren en public-private samenwerking in de tachtiger jaren van de vorige eeuw gemeengoed werden. Raadsbreed werd aan deze mode meegedaan, althans met de mond. In de praktijk is er aanvankelijk slechts mondjesmaat uitvoering aan gegeven. Zeker, de nutsbedrijven voor gas en televisie zijn na verkoop aan Groningen heel ver van ons af komen te staan, met alle financiële gevolgen van dien, maar het behoud daarvan zou een onbegonnen strijd geweest zijn. Ik heb de indruk dat er later wel meer aan toe is gegeven. Naar mijn stellige overtuiging met weinig financieel voordeel en groot verlies van functies. Marktpartijen hebben wel oog voor de winst, maar geen oog voor het algemeen belang. Als je ze de vinger geeft, nemen ze de hele hand. En tenslotte sta je als gemeente met lege handen. Daarom doen de restricties van wethouder Mathilde Stiekema en PVDA-fractievoorzitter me zo goed. De functie van het Clockhuys als huiskamer van Haren mag niet verdwijnen. En een laagdrempelige voorziening die toegankelijk moet blijven voor de gehele gemeenschap. Nog net niet het woord basisvoorziening, maar wel “mensen met een smalle beurs”. Over nostalgie gesproken. Nadenken over een zakelijker aanpak mag, maar daar heb je geen marktpartij voor nodig. Een marktpartij, die geen boodschap heeft aan cultuur, gezelligheid en gemeenschapszin, maar vooral bang is voor de rooie cijfers. Nuttige voorzieningen gaan vaak gepaard met rooie cijfers. Opvattingen van andere fracties stonden niet in het artikel, maar ik heb goede hoop dat traditiegetrouw de andere fracties deze opstelling met woorden steunen en met daden volgen. Vandaar de muziek in mijn oren.