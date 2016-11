Oplichters actief met gemeentegids Haren

Door: Redactie

Ook dit jaar zijn Harense bedrijven benaderd door oplichters die hen laten geloven de uitgever te zijn van de gemeentegids in Haren. Eén van hen heeft inmiddels een factuur ontvangen met fictieve afzender met het dringende verzoek om 250,00 euro over te maken. Zij was inderdaad gebeld door een verkoper, maar heeft geen opdracht gegeven voor een betaalde plaatsing.

Haren de Krant (Close-Up Media) is de enige echte uitgever van de gemeentegids in Haren. Wij doen niet aan telefonische acquisitie. Als u door bedrijven wordt gebeld die zich ‘gemeentegids noemen’ kunt u het beste de verbinding zonder toelichting verbreken.