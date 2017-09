Harense brandstichter nu in Groningen betrapt? – lees meer… met updates

Update maandag 11 september 13.00 uur

Er zijn duidelijke aanwijzingen dat de 27-jarige vrouw, die gisteren is aangehouden op verdenking van brandstichting, dezelfde vrouw is die eerder in Haren woonde en daar verdachte is geweest van soortgelijke brandstichtingen. In Haren kreeg de politie het bewijs niet rond. De jonge vrouw liet in interviews weten onschuldig te zijn. Ze is onlangs uit Haren vertrokken en woont nu in Groningen. In haar nieuwe woonwijk zijn de afgelopen week drie auto’s in brand gestoken. De politie wil niet officieel bevestigen dat het om dezelfde verdachte gaat. Maar betrouwbare bronnen melden dat het dus wél het geval is. De vrouw zou bij de laatste brand, gisteravond rond half tien ‘nagenoeg op heterdaad’ zijn betrapt.

Jacob Bolhuis, voorzitter van de huurdersvereniging van de straat waar zij nu woont, doet op RTV Noord ook een paar duidelijke uitspraken. Hij zegt: ‘De vrouw is onlangs in onze wijk komen wonen. Ze heeft zich aan ons voorgesteld. Al snel werd duidelijk dat ze uit Haren kwam en dat ze daar in verband werd gebracht met branden die in twee jaar tijd zijn gesticht’. Volgens Bolhuis ging het vorige week donderdag eigenlijk al mis. ‘Toen is bij haar benedenburen brand gesticht en vlak daarna werd een auto in brand gestoken. Sindsdien is het heel onrustig in de wijk.’

De vrouw wordt verhoord en het onderzoek naar de brandstichtingen gaat voort.