Oppositie: College vertoont ‘onwaardig gedrag’ met steun aan petitie

Door: Redactie

De oppositiepartijen in Haren, GL, PvdA, VVD en CU vinden dat het college het publiek ‘voor het lapje’ houdt en de Tweede Kamer een ‘rad voor de ogen draait’ door openlijk steun te geven aan de petitie die deze week werd gestart door het Burtgercomité Haren en Het Burgerinitiatief Noordelijke Hondsrug (HBNH). De petitie keert zich tegen fusie van Haren en Groningen, en houdt de deur open voor een fusie met Tynaarlo. Volgens de oppositie is er in Tynaarlo nog steeds geen behoefte aan een fusie met Haren. Daarom lokt men de ondertekenaars met een gebakken lucht, dat is globaal de strekking van de open brief die de oppositiepartijen aan het college hebben gestuurd. De actuele stand van zaken is overigens, dat de petitie op dit moment 1044 keer is getekend.

Hieronder de stelling van de genoemde oppositiepartijen.

Haren, 5 september 2017

Betreft: open brief petitie herindeling

Geacht college,

De meerderheid van de gemeente raad steunde in december 2015 uw voorstel dat

de gemeente Haren als zelfstandige gemeente verder gaat. En dat dus een herindeling

niet nodig is. Niet met Groningen, maar ook niet met een andere gemeente.

In de loop van 2016 is die keuze meerdere malen tegen het licht gehouden, en trok

de raad meermalen in meerderheid in de verhouding 10-7 dezelfde conclusie: we

willen zelfstandig blijven. Ondergetekenden zagen (en zien nog steeds) liever een

positieve keuze voor een herindeling, maar dat doet niets af aan het raadsbesluit.

Er wordt hard aan gewerkt om dat waar te maken. Ambtelijk en door het college.

Wij zijn dan ook zeer verbaasd dat àlle wethouders uit uw college de petitie “Haren

niet bij de stad Groningen” op petities.nl ondertekenden. Eén van hen zelfs

met de kwalificatie ‘wethouder’. Niet vanwege de titel van de petitie – de afkeer

van de stad als voornaamste motor van de wens zelfstandig te blijven is ons bekend

– maar vanwege de inhoud. De petitie spreekt de wens uit tot versterking

van samenwerking met Tynaarlo en – als het dan toch moet – zelfs tot herindeling

met de gemeente Tynaarlo.

De gemeente Tynaarlo heeft in 2015 laten weten geen heil te zien in een herindeling

met Haren. En de voorstellen tot een nauwere samenwerking konden rekenen

op zoveel weerstand dat er voor zover wij weten nog geen enkele concrete stap is

gezet om de samenwerking uit te breiden. Een weerstand (van beide kanten) die

al zeker sinds 2008 bestaat. En keer op keer realisatie van samenwerking in de

weg stond.

We hebben het voor de zekerheid toch maar even nagevraagd: er zijn momenteel

geen partijen in Tynaarlo die open staan voor een herindeling of een nauwe samenwerking

die herindeling overbodig zou maken. Op één na: Leefbaar Tynaarlo.

We vinden het vreemd om op te roepen tot samenwerking en zelfs fusie met een

buurgemeente die van niks weet. U heb dat eerder gedaan – de buren overvallen –

in het najaar van 2014 en kreeg vervolgens het lid op de neus. Wij vinden het nogal

onbehoorlijk om te suggereren dat dat nu toch een uitweg is, als de beoogde

partner niet op de hoogte is en zich daarover heeft kunnen uitlaten. Zeker als u

inderdaad van zins bent de samenwerking te versterken. U verpest de verhoudingen

opnieuw op voorhand.

We zullen u niet vragen of het beleid van het college ten aanzien van de noodzaak

van samenwerking en herindeling is gewijzigd. Het antwoord laat zich raden: u

blijft inzetten op zelfstandigheid. We zullen u ook niet vragen of het college contact

heeft gehad met het gemeentebestuur van Tynaarlo over de geuite wensen.

We denken dat het antwoord ‘nee’ is, maar dat u dat niet zult durven toegeven.

We zullen u ook niet vragen wat het tekenen van een petitie met deze titel betekent

voor de intensieve bestuurlijke relatie die Haren nog steeds onderhoudt met

Groningen. U zult (opnieuw) ontkennen dat die er onder te lijden heeft.

Zoals meermalen in dit traject toont u opnieuw een volkomen niet-empatische

houding als het gaat om de onderlinge bestuurlijke verhoudingen.

Dat burgers in Haren (en een enkeling uit Groningen en Tynaarlo) de petitie steunen

is hun goed recht. U zou als college(-leden) beter moeten weten. U houdt met

uw steun aan de petitie de bevolking voor het lapje, u suggereert iets dat niet realistisch

is en waarvoor geen enkel bestuurlijk draagvlak bestaat, en u wekt de indruk

dat uw beleid gewijzigd is, maar ontkent dat tegelijkertijd.

En tot slot: u draait de Tweede Kamer een rad voor ogen door te suggereren dat

iets mogelijk is waarop geen enkel reëel uitzicht bestaat. Het is bestuurders onwaardig

gedrag.

Evengoed verblijven wij met het respect dat uw college verdient voor uw inspanningen,

De fracties van

VVD Haren, PvdA Haren, ChristenUnie Haren, GroenLinks Haren