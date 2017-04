Oppositie- en coalitiepartij vinden elkaar in dorpenbeleid

Nieuws:

De fracties van GVH (coalitie) en GL (oppositie) vinden elkaar in hun compassie met de dorpen Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren. Ze hebben een plan gelanceerd om uit de gemeentelijke kas jaarlijks een bedrag over te maken naar die dorpen. Het gaat om bedragen tussen 2500 en 10.000 euro. Het geld maakt het mogelijk dat de dorpen zelf kunnen bepalen hoe de leefbaarheid ter plaatse kan worden bevorderd.

Volgens de twee partijen kan de bemoeienis van de gemeente worden afgebouwd. De raad staat achter dit initiatief. Hieronder een toelichting door de partijen zelf.

Door GL en GVH

De fracties van GroenLinks en Gezond Verstand Haren hebben het voorstel gedaan de

vier dorpen van de gemeente Haren allen een eigen dorpsbudget te geven. Het is bedoeld

om initiatieven van inwoners van de dorpen ter bevordering van de leefbaarheid

te kunnen ondersteunen. De gelden worden beheerd door de dorps- en wijkverenigingen.

Het voorstel is door de gehele raad omarmd.

Vorig jaar besloot de gemeenteraad het Fonds Sociale Woningbouw op te heffen , maar het

geld wel te reserveren voor verbetering van de leefbarheid in de dorpen en wijken.

Meinard Wolters (GVH) en Hans Sietsma (GroenLinks) zijn in de afgelopen periode bezig

geweest om hiervoor een bestemming en bestedingswijze te formuleren die in lijn is met de

bedoeling van de raad: bestemming voor verbeteren van leefbaarheid/omgeving, liefst gekoppeld

aan sociale woningbouw en ter ondersteuning van initiatieven van inwoners.

Het idee is uiteindelijk geworden om het budget via een te bepalen verdeelsleutel ‘in beheer’

te geven bij de dorps- en buurtverenigingen en hun te vragen voorstellen en initiatieven

van inwoners te beoordelen. Inwoners beoordelen dan zelf voorstellen van inwoners.

Per dorp gaat het om een bedrag van 2.500,- minimaal tot maximaal 10.000,-. In dat tempo

is het potje in drie jaar leeg, waarna de raad eventueel kan beslissen opnieuw geld beschikbaar

te stellen.

Deze werkwijze beperkt de gemeentelijke inspanningen voor beoordeling van voorstellen

en aanvragen aanzienlijk; gemeentelijke bemoeienis leidt tot veel bureaucratie en formaliteiten

en lange doorlooptijden. Het is wat ons betreft ook principieel beter om die verantwoordelijkheid

bij inwoners zelf te leggen. We willen werken op basis van vertrouwen. Als

er aanleiding voor is kunnen we jaarlijks en achteraf bekijken of het geld besteed wordt zoals

we bedoelden.