Oppositie verbaasd over (mogelijk) falend huisvestingsbeleid statushouders

De gemeente Haren heeft, net als andere gemeenten, een taak in het huisvesten van vluchtelingen die in ons land mogen blijven. In Haren zou men enkele tientallen statushouders woonruimte moeten aanbieden. Haren wil wel, maar het lukt niet in voldoende mate. Ook gesprekken met eigenaren van kantoorgebouwen en woningcorporaties hebben nog geen concreet resultaat opgeleverd. Toch liet de gemeente in januari weten haar taak (33 woningzoekende vluchtelingen helpen aan een huis) nagenoeg te hebben volbracht. De provincie Groningen heeft echter de huisvestingsopdracht aan Haren teruggenomen. De PvdA, CU, VVD en GL zijn verbaasd en niet blij met deze ontwikkeling.

Deze week zijn vragen over dit beleid aan het college gestuurd. De tekst van vragen en toelichting treft u hieronder aan.

Van de oppositie

Huisvesting van vergunninghouders is een wettelijke taak van de gemeenten. Op grond van de Huisvestingswet 2014 (artikel 28) dragen burgemeester en wethouders zorg voor het voorzien in de huisvesting van verblijfsgerechtigden overeenkomstig de voor de gemeente geldende taakstelling.

Tot onze grote verbazing lezen wij in het Dagblad van het Noorden d.d. 17-9-2016 dat de provincie Groningen in de plaats is getreden voor de gemeente Haren. Dit omdat de gemeente haar wettelijke verplichtingen en taakstelling over het huisvesten van statushouders voor de realisatie taakstelling 2e helft 2015 niet na komt.

In het antwoord van het college op schriftelijke vragen van PvdA/GL/CU geeft u per brief

d.d. 21 januari 2016 aan: “ Van de complete taakstelling over geheel 2015 (33 te huisvesten statushouders) heeft de gemeente Haren er op 1 januari 2016, 28 gerealiseerd. Er loopt nog een gezinshereniging voor 2 personen. Feitelijk is nog te realiseren van de taakstelling 2015: 3 statushouders”.

Vraag:

Is de provincie op basis van het niet realiseren van huisvesting voor 3 statushouders over

2015 voor de gemeente Haren in de plaats getreden?

In de provinciale publicatie staat dat GS reeds eerder overleg met U als College heeft gevoerd over het voornemen om in te plaats te treden.

Vraag:

Wanneer is dit overleg geweest?

Waarom is de raad niet voor- en vroegtijdig op de hoogte gesteld van het feit dat het

College van D66/CDA/GHV haar wettelijke verplichtingen en taakstelling niet na komt?

In antwoord op schriftelijke vragen van PvdA/GL/CU d.d. 21-6-2016 geeft u aan, indien de situatie daartoe aanleiding geeft over het voldoen aan de taakstelling over 2015 en 2016,

het provinciebestuur hierover expliciet en formeel van in kennis te stellen.

Vraag:

Heeft u het provinciebestuur expliciet en formeel in kennis gesteld van uw zorgen over de realisatie van de taakstelling?

Zo ja: wanneer en op welke wijze?

Zo nee: waarom niet?

Vraag:

Wat is de actuele stand van zaken m.b.t. de taakstelling huisvesting statushouders?

Vraag:

Welke maatregelen gaat u nemen om wel aan uw wettelijke verplichtingen te voldoen?