Oppositie wil college aan de tand voelen over ‘fusiegedrag’. Interpellatiedebat 30 oktober? – lees meer…

De fracties van VVD, CU, PvdA en GL (oppositie) willen het college van B en W van Haren op 30 oktober om 19.00 uur aan de tand voelen nu Haren weigerachtig blijft om met Groningen werkafspraken te maken voor de beoogde fusie. Zie onderaan dit bericht.

De coalitie (D66, GVH en CDA) wil geen fusie en vindt die ook zeker niet in het belang van Haren. Daarom vinden deze partijen het zinloos om met Groningen en Ten Boer werkafspraken te maken over een fusie die er (in hun beleving) niet zal komen. De gemeente Groningen heeft gisteren een brief aan het Harense college gezonden met het klemmende verzoek te komen praten. Voor Groningen en Ten Boer bestaat er geen twijfel dat er een fusie komt. Het Kabinet heeft immers op 13 oktober een wetsvoorstel aan de Kamer gezonden, waarin de fusie wordt voorgesteld. Groningen ontzegt Haren niet haar democratische rechten, maar wil graag dat Haren desondanks alvast aanschuift (tweesporenbeleid).

Agenda 2018

Waarschijnlijk zal in het vroege voorjaar het wetsvoorstel door de beide Kamers worden beoordeeld. Als men instemt, zullen in november 2018 gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden in Haren, Groningen en Ten Boer. Op 1 januari 2019 moet de fusie een feit zijn. Tot het zover is blijft de gemeente Haren, in weerwil van de oppositie, zijn best doen om Den Haag te overtuigen dat Haren een kerngezonde gemeente is, die geen enkel belang heeft bij fusie. Deze week presenteerde men een sluitende begroting voor 2018, waarbij ruim twee miljoen aan de spaarpot kan worden toegevoegd en de burgers met een verhoging van 60 euro per huishouden per jaar worden geconfronteerd. In een kritische brief daarentegen wil Groen Links-voorman Hans Sietsma aantonen dat de rek er in Haren allang uit is. Hij hekelt de matige bestuurskracht en noemt voorbeelden daarvan, zoals het sinds 2013 uitblijven van een nieuw bestemmingsplan buitengebied en het uitblijven van het verplichte nieuwe omgevingsplan.

De fusieperikelen trekken voorts een zware wissel op de gemeente Haren zelf. Intern loopt er, naar verluidt, een scheidslijn tussen voor- en tegenstanders van fusie. Maar tevens verlaten sleutelfiguren de organisatie, op zoek naar meer zekerheid. Sprekend voorbeeld daarvan is het vertrek van Jan Louwes (baas van buiten) die een fusie met de stad niet zag zitten. Ook andere functies zijn vacant geworden en worden hier en daar tijdelijk ingevuld.

Foto: Hans Sietsma, Groen Links…

De oppositie wil de actuele stand van zaken bespreken op 30 oktober a.s. Hun brief luidt:

Geachte heer Van Veen,

Zojuist ontvingen wij de al door de burgemeester van Groningen aangekondigde brief met

het verzoek om de voorbereiding van de beoogde herindeling samen met Groningen en

Ten Boer ter hand te nemen. De brief erkent daarbij het recht van Haren te blijven streven

naar behoud van zelfstandigheid, en dringt aan op hervatting van het twee sporen beleid.

Voor de fracties van VVD, PvdA, CU en GroenLinks is dit reden een interpellatiedebat aan

te vragen. Wij willen graag helderheid over de volgende punten:

1. In de pers hebben enkele fracties zich al negatief uitgelaten over gesprekken.

Kunnen zij dat standpunt toelichten en wat vind het college daarvan.

2. U hebt zelf in de pers gezegd dat u zich nog steeds gebonden acht aan die

uitspraak. Is die raadsuitspraak met het verschijnen van het wetsontwerp nog steeds

actueel?

3. De kans is groot dat de Tweede Kamer besluit tot herindeling van Haren. Hoe kijkt

u zelf aan tegen het feit dat een herindeling veel voorbereidingstijd vergt en dat de

dienstverlening aan Harenaars ook op 2 januari 2019 nog geborgd moet zijn.

4. Is het college van plan op de uitnodiging in te gaan en – zoals de brief stelt – daarbij

afspraken te maken hoe het 2 sporen beleid met behoud van het recht van Haren

om te blijven streven naar zelfstandigheid vorm kan krijgen.

Wij stellen voor dit debat te voeren voorafgaand aan de raadsvergadering van 30 oktober,

door te beginnen om 19.00 uur.

Met vriendelijke groet

De fracties van

VVD, Ietje Jabobs

PvdA, Lammie Schuiling

CU , Dieta Praamstra

GroenLinks, Hans Sietsma