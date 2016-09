Oproep: Adopteer een Pietenkostuum in Haren en maak kans op bezoek van Sint en Piet

Door: Redactie

De vrijwillige commissie Intocht Sinterklaas Haren staat voor een lastig dilemma. Men wil dat de intocht in Haren absolute kwaliteit uitstraalt, tot in de kleine details. Daarom is besloten om speciaal voor Haren zeventig schitterende Pietenkostuums te laten maken door vrijwilligers bij Beauty VoF. Tussen februari en heden zijn deze inderdaad vervaardigd. De kostprijs (materiaal) is daardoor laag gehouden: 62,50. Door onvoorziene omstandigheden blijkt er voor deze uitgave geen financier te zijn.

Daarom zoekt de commissie nu mensen met hart voor dit kinderfeest, die een Pietenkostuum willen adopteren met een eenmalige bijdrage van 62,50.

Maak kans op bezoek van Sint en Piet op 26 november

Donateurs maken kans op een leuke verrassing. De commissie verloot onder hen een privébezoek van Sint en Piet op een adres naar keuze in de gemeente Haren. Datum: 26 november ergens tussen 17.00-19.00 uur. Het bezoekje duurt een klein half uur.

Belangstelling?

De commissie hoopt op veel reacties via het mailadres: info@intochtharen.nl

U ontvangt dan nadere informatie over het storten van uw bijdrage. Alvast hartelijk dank!



Op de foto Henny Potiek van Beauty Vof met enkele van de prachtige kostuums.