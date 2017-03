Oproep: deel uw ervaringen rond treinkaping 1977 met de redactie

Door: Redactie

Het is in mei 40 jaar geleden dat zeven Molukkers de trein Assen-Groningen kaapten. Men gijzelde meer dan vijftig passagiers, die pas na bijna drie weken werden bevrijd na de gewelddadige ontzetting van de trein door mariniers, soldaten en politie. Woonde u in mei 1977 in de buurt van de trein (nabij De Punt, overweg Zuidlaarderweg) en heeft u privé of in uw werk te maken gehad met de gebeurtenissen? Heeft u anekdotes en bijzondere foto’s?

De redactie wil graag in contact komen met u, zodat we er in de kranten van april en mei aandacht aan kunnen geven.

Deel uw ervaringen z.s.m. via: kaping@harendekrant.nl