Opsporing Verzocht maakte opnamen in Haren, vanavond op TV

Door: Redactie

De redactie van Opsporing Verzocht was vandaag rond 12.00 uur in Haren om aan de Rijksstraatweg (ter hoogte van ’t Huis de Wolf) opnamen te maken. Het gaat om een reconstructie van een incident op 2 februari, waarbij een 66-jarige wielrenner van zijn fiets is geslagen en ernstig letsel opliep.

De 66-jarige berijder van een racefiets werd ingehaald door een andere fietser, die eerder had geroepen dat hij aan de kant moest gaan. Tijdens het inhalen werd de man vastgepakt bij zijn rugzak en omver getrokken. Het slachtoffer liep letsel op aan rug en heupen en moest worden afgevoerd naar het ziekenhuis, waar hij is geopereerd. De dader reed door.

Voor de reconstructie werd het fietspad vrijgehouden. De politie leidde wielrijders naar het pad aan de andere zijde van de Rijksstraatweg.

Vanavond rond 20.30 uur begint de uitzending van Opsporing Verzocht op NPO 1.