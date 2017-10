Oud-brandweercommandant zoekt donateurs voor oldtimer spuitwagen – lees meer…

Door: Redactie

Oud-brandweercommandant Reint Flanderijn uit Haren praat gedreven en liefdevol over de oude brandweerauto uit 1955, die staat te pronken in de brandweerkazerne van Haren.

Het is een Chevrolet 4400, die in de jaren 50 en 60 dienst deed in Ravenstein (N-Brabant). Hij is daar met pensioen gegaan en werd als ‘knuffelproject’ verkocht aan een bedrijf dat brandweermaterialen levert. Dat bedrijf liet de ‘chevy’ aan zijn lot over en vele jaren stond hij stil. Een soortgelijk verhaal speelde zich in Haren af. Daar werd een nieuwe brandweerwagen aangeschaft en de oude Chevrolet werd verkocht aan de bedrijfsbrandweer van UT Delfia in Hoogkerk. Jaren later wilde brandweerploeg van Haren een oldtimer aanschaffen als teambuildings-project. Samen sleutelen aan een oude brandweerwagen verbindt mensen met elkaar, meent Reint Flanderijn. “We wilden onze oude brandweerauto wel terugkopen in Hoogkerk, maar die bleek verdwenen. Toen kwamen we deze prachtige Chevrolet op het spoor en die hebben we aangeschaft.” Het voertuig is sindsdien een eye-catcher op bruiloften en feesten. Samen sleutelen verbroedert. Maar er zijn ook kosten aan verbonden. Daarom is er een stichting opgericht en voor die stichting zoekt de oud-brandweercommandant donoren. Wie jaarlijks of eenmalig wil bijdragen aan deze stichting, kan mailen aan: r.p.flanderijn@home.nl.