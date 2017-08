Oud-Haren: Rijksstraatweg 134-138 (toen en nu) – lees meer…

Door: Redactie

Deze hoek is ons zo vertrouwd. De Rijksstraatweg nabij de Molenweg in Haren. Op de ene hoek van de Molenweg staan nu winkels (o.a. Unistee), maar vroeger stond er de (ietwat verwaarloosde) smederij De Noord (zie foto helemaal onderaan). Op de andere hoek treffen we nu kapsalon Barbershop Haren van Ger Onnes aan. Als wie iets doorlopen komen we langs de tandartspraktijk F. Bock en Digno.

Op dit stukje is in de jaren 70 (of 80) nieuw gebouwd. Er stonden voorheen woonhuizen. Wie meer weet over deze huizen en hun bewoners, willen ons misschien mailen op: redactie@harendekrant.nl

Smederij de Noord op de hoek Molenweg-Rijksstraatweg. Nu zijn hier de winkels van o.a. Unistee en Univé.