Oude hoofdingang Forensisch Psychiatrisch Centrum Dr. S. van Mesdag weer dicht

Vanaf woensdag 18 januari 2017 is de grote poort van Forensisch Psychiatrisch Centrum Dr. S. van Mesdag aan de Hereweg weer gesloten. In maart 2014 was een wijziging van de doelgroep in dat deel van de Mesdag de reden om de poort te openen. Een nieuwe wijziging van de groep patiënten aan de Hereweg is aanleiding om de poort nu weer te sluiten.

Bestemming afgelopen drie jaar

De afgelopen drie jaren werd het oude voorgebouw van FPC Dr. S. van Mesdag, het gebouw dat zich direct achter de toegangspoort aan de Hereweg bevindt, bewoond door patiënten in de laatste fase van hun behandeling. Oftewel patiënten die buiten de muren van de Mesdag mogen wonen en die al veel vrijheden hebben. Dit deel van het gebouw is dan ook niet toegankelijk vanuit de hoofdlocatie van de Mesdag (ingang Helperlinie).

Andere groep

Op dit moment is er echter meer behoefte aan plekken voor patiënten die langdurige zorg en een hogere mate van beveiliging nodig hebben. Ook hiervoor leent de locatie aan de Hereweg zich uitstekend. De consequentie is wel dat de hoofdpoort weer dicht gaat en dat een deel van de daar verblijvende patiënten minder vrijheden heeft, dan de patiënten die er de afgelopen drie jaar woonden.