Ouderen kunnen goede biljarters worden

Door: Redactie

“Het mooie van biljarten is dat ouderen nog een heuse carrière kunnen beginnen”, zegt psycholoog en biljarter Johan Mostertman (73).

Trainer Hein de Vries (68) vult aan: “Fysiek is het niet zwaar. Ik ken ouderen die pas op hun zestigste beginnen en erg goed worden in deze sport.” Tijdens zijn lessen maakt De Vries duidelijk dat de biljarter twee vaardigheden moet ontwikkelen: enerzijds in theorie de juiste stoot kunnen maken (en de loop van de ballen voorspellen). Anderzijds moet hij de techniek ontwikkelen om de stoot daadwerkelijk te maken. In Biljart Centrum Groningen (Protonstraat) staan tien tafels en hier spelen verschillende clubs. Johan Mostertman speelt bij PVTN, een club die is voortgekomen uit de personeelsvereniging van Theodorus Niemeijer. “Hier spelen ook verschillende Harenaars. Je kunt iedere werkdag biljarten en we spelen op vrijdagavond onze onderlinge wedstrijdjes”, zegt hij. “Nieuwe leden altijd welkom.” Lid worden kost ongeveer 30,00 per maand. Daarbij zijn lidmaatschappen van de vereniging én van het biljartcentrum inbegrepen. Meer informatie: www.biljartcentrum1977.nl Mailen kan aan: mostertman@ptg.nl

foto: Links Johan Mostertman en rechts trainer Hein de Vries