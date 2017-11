Overweldigende belangstelling voor werkkamer Sinterklaas

Door: Redactie

Ongekende taferelen bij de Dorpskerk in Haren. Vandaag hadden Sinterklaas en zijn Pieten hun feestelijke werkkamer ingericht in de Dorpskerk te Haren. De toeloop was erg groot en dat leidde zelfs tot wachttijden van meer dan een uur.

Sommige ouders en hun kinderen verlieten teleurgesteld de rij wachtenden, maar het overgrote deel van de (ongeveer) 500 kinderen hield het wachten wel vol, omdat ze graag een persoonlijk gesprekje (mét foto) met Sint en Piet wilden. Voorts had de organisatie knutseltafels ingericht, was er muziek en dans om het wachten te verzachten. Tezamen met de 500 kinderen waren er natuurlijk ook nog honderden ouders, zodat er uiteindelijk een rij heeft gestaan tot aan de straat.

Talloze foto’s, selfies en filmpjes werden er gemaakt en de gesprekjes met ouders en kinderen waren gezellig. Kinderen konden meedoen aan een kleurwedstrijd, één van hen werd winnaar en daar kwamen Sint en zijn Pieten rond 17.30 uur op huisbezoek met cadeautjes. Om 18.00 uur begon een sfeervolle fakkeltocht met Sint en Pieten in Oosterhaar, waar vele kinderen en hun ouders meeliepen.

De werkkamer wordt georganiseerd door de vrijwilligers van de Intochtcommissie Ondernemend Haren.