Paasactiviteiten Familiehotel

Nieuws:

Door: Redactie

Net als voorgaande jaren vindt er bij Fletcher Familiehotel Paterswolde in Paterswolde een uitgebreide paasbrunch plaats.

Voor de kinderen is een leuke Paasspeurtocht uitgezet. Door het hele hotel zijn verschillende paaseieren verstopt met hierop een paasquiz. Voor de kinderen met de juiste oplossing is er een kleinigheidje. Tijdens de paasbrunch worden er diverse gerechten in buffetvorm gepresenteerd zoals een heerlijke soep, een luxe Paasstol, hartig en zoet beleg en heerlijk vers bereide salades. Ook zal er een presentatie zijn van zoete lekkernijen. Natuurlijk staan er ook bijpassende sauzen en garnituren bij het brunchbuffet klaar. Kijk voor meer informatie op www.fletcher.nl/paasbrunch