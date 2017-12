Pak uw podium: “Wat ik nog zeggen wou” – doe mee…

Door: Redactie

In onze krant van december willen we u graag een podium bieden om aan onze lezers nog iets te vertellen voordat dit jaar op zijn einde loopt. Wilt u uw mening over iets kwijt? Of wilt u een belangrijk onderwerp onder de aandacht brengen? Misschien wilt u een persoonlijke ervaring met ons delen? Stuur uw bijdrage van 100-150 woorden (eventueel met foto) aan:

redactie@harendekrant.nl

Insturen kan tot 12 december 15.00 uuur.

We maken een selectie voor de papieren krant en publiceren alle reacties uiteraard online. Alvast dank voor uw moeite.