Vacature juli 2017: Pearle Haren op zoek naar bedrijfsleider

Door: Désirée Boerema

Als Bedrijfsleider (fulltime) bij Pearle Haren ben je verantwoordelijk voor de gehele procesbewaking in het filiaal, je zet plannen op om de gewenste omzet volgens de vereiste kwaliteit, kwantiteit en kosten te realiseren.

De functie kort beschreven:

– een uitdagende, fulltime baan in een prettige omgeving;

– strategie uitzetten en beleid implementeren;

– coachen van medewerkers om hun persoonlijke en de gemeenschappelijke doelstellingen te behalen;

– prima primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden;

– werken in een team bestaande uit vijf enthousiaste medewerkers variërend in de leeftijd van 20-46 jaar;

– veel werkplezier bij een professioneel bedrijf.

De volgende eigenschappen zijn van belang:

– strategie en beleid te vertalen naar resultaten, zie je als uitdaging;

– je bent in staat om leiding te geven per individu;

– werkervaring in de optiek- of andere relevante branche;

– leidinggevende ervaring;

– een klant- en servicegerichte instelling;

– in het bezit van een diploma Opticien;

– analytisch denkvermogen, ondernemend en gevoel voor efficiëntie;

– goede sociale, communicatieve en commerciële vaardigheden;

– je bent een teamplayer die anderen goed kan motiveren.

Solliciteren

Voldoe jij aan bovengenoemde criteria dan is werken bij Pearle Haren wat voor jou! Stuur je sollicitatiebrief, voorzien van CV, voor 1 oktober op naar: Pearle Haren, ter attentie van Dhr. A. Douwsma, Brinkhorst 21, 9751 AS Haren of mail naar: a.douwsma@kpnplanet.nl Heb je vragen over deze functie? Neem dan contact op met Anne Douwsma, 06-54313736.

Download de vacature.

Tags: Anne Douwsma