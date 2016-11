Peiling over ‘anonieme reacties’

Nieuws:

Door: Redactie

Het forum op deze website is vrij toegankelijk en gebruikers hoeven zich niet te legitimeren. Daardoor voelen veel mensen zich vrijer om te zeggen wat hun hart hen ingeeft. Veel lezers, zo blijkt keer op keer, vinden het een slechte zaak dat mensen anoniem kunnen reageren. De redactie vindt het een nadeel dat mensen daardoor de grenzen van fatsoen opzoeken of overschrijden, maar vindt het een voordeel dat het forum een afspiegeling is van ‘gedachten en gevoelens die er leven’.

Toch blijft het een worsteling voor de moderator én voor mensen die zich niet (meer) op ons forum laten zien. Wat vindt u? Moet Haren de Krant stoppen met het toestaan van anonieme reacties? Of niet? Geef rechts op deze pagina (jawel, anoniem) uw mening. Dank u.