Door: Redactie

Vindt u dat (hoe dan ook) de tank die aan de Reigerlaan in Paterswolde in de bodem zou zitten moet worden geborgen? Wellicht met het oog op munitie en olie, maar ook vanwege de intrigerende historische waarde van deze tank, die een rol speelde bij de bevrijding van Groningen en Haren in april 1945. Geef uw mening in de peiling elders op deze homepage en u ziet direct hoe anderen erover denken. Dank u.