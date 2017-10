Nieuws:

Door: Redactie

Aan de Dr. E.H. Ebelsweg wordt door de gemeente een kleine test uitgevoerd met minder intensieve straatverlichting. Wat is over het algemeen uw indruk? Kan de straatverlichting wel een standje lager, zonder dat de verkeersveiligheid of sociale veiligheid in het gedrang komt? Geef anoniem uw mening rechts op deze pagina en u ziet hoe anderen erover denken. Voor lezers via tablet of mobiel, scroll naar omlaag.

Dank u.