Pijn en dementie, Alzheimer Café Haren

Nieuws:

Door: Redactie

Mensen met dementie kunnen pijn vaak niet goed aangeven, of weten niet waar de prikkel vandaan komt en hoe die opgelost kan worden. Daardoor kunnen zij boos, onrustig, somber of bang worden. Pijn herkennen is belangrijk, ook voor de naasten.

Katja Steenbergen, casemanager dementie bij Woonzorgcentrum De Zonnehof, zal u hierover meer vertellen tijdens het Alzheimer Café Haren van woensdag 1 februari 2017.

Elke eerste woensdag van de maand zijn belangstellenden welkom in het Alzheimer Café Haren, ZINN-locatie De Dilgt, Dilgtweg 3 te Haren.

De toegang is gratis, evenals de koffie en de thee. Bezoekers zijn vanaf 19.00 uur welkom. De avond wordt rond 21.00 uur afgesloten.