Piter Bakker (Scharlakenhof) gaat leven beteren om subsidie te redden

Nieuws:

Door: Redactie

Piter Bakker van de Stichting Exploitatie Zwembad Scharlakenhof had tot afgelopen weekend de alarmerende brief van de gemeente Haren (d.d. 7 december) nog niet gelezen. Dat is opmerkelijk, want de brief kondigde aan dat de jaarlijkse subsidie aan het zwembad van 138.000 wordt opgeschort. Stopzetten van deze jaarlijkse injectie zou het zwembad waarschijnlijk aan de rand van de afgrond brengen. Bakker reageert direct en daarmee zou hij het tij kunnen keren.

Tegen Haren de Krant zegt hij dat er inmiddels een accountantsverklaring in de maak is, die begin 2018 klaar zal zijn. “Vorig jaar vond ik het niet verstandig zulke verklaringen te laten maken”, zegt hij. “Dat had te maken met onze liquiditeitspositie. De kosten van zo’n accountant zijn wel 5000 euro, daar moet ik duizend kaartjes voor verkopen.” Inmiddels kiest Bakker dus eieren voor zijn geld. De gemeente had laten weten de subsidie te staken als niet eindelijk wordt voldaan aan de afspraak dat jaarlijks een accountantsverklaring wordt ingediend. Sinds de oprichting van de stichting in 2014 is dat niet gebeurd.