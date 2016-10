Piter Bakker van zwembad Scharlakenhof: “Boos en teleurgesteld. Dit grenst aan onbehoorlijk bestuur” – lees meer…

Door: Redactie

In haar meerjarenbegroting heeft wethouder Mathilde Stiekema de subsidie van 138.000 euro per jaar voor zwembad Scharlakenhof geschrapt. Daardoor komt de exploitatie aan een zijden draad te hangen, want naast deze aderlating moet de stichting (die draait op vrijwilligers) ook de jaarlijkse aflossing betalen voor de lening van 700.000 aan de gemeente Haren. Piter Bakker, drijvende kracht achter de herrijzenis van het zwembad (dat in 2011 al ten dode leek opgeschreven): “We zijn uiteraard erg boos op en teleurgesteld in het voornemen van B&W van Haren om de exploitatiebijdrage te schrappen.”

Bakker is strijdbaar en werpt zeker geen handdoek in de ring. Hij vindt dat Haren veel te verwijten valt als dit doorgaat: “We vinden het bijna grenzen aan onbehoorlijk bestuur als je eerst een stichtingsbestuur opzadelt met het opknappen van een gebouw, wat je zelf in eigendom wilt houden, want je gebruikt een erfpachtconstructie, vervolgens als gemeentebestuur het bestuur van de Stichting faciliteert met een lening van €700.000,- ,die in 10 jaar afgelost moet worden en uiteraard is opgenomen in de 10-jarige exploitatiebegroting die onderdeel uitmaakt van de contracten en vervolgens de exploitatiebijdrage intrekt, die nu juist de exploitatie van het zwembad en de aflossing van de lening mogelijk maakte.”

Voor hetere vuren gestaan

Piter Bakker gaat ervan uit dat de bezuiniging kan worden afgewend. Hij erkent dat het ‘niet zal meevallen’ om door te kunnen zonder de jaarlijkse financiële injectie van 138.000. Hij blijft geloven in de (veer)kracht van Scharlakenhof als hij zegt: “Troost je, we hebben voor hetere vuren gestaan.”

Later vanochtend nadere duiding van de meerjarenbegroting, die gisteren is gepubliceerd.