Pittige dame van 82 in De Dilgt

Truus Beukema (ze woont in in De Dilgt aan de Dilgtweg) is dan wel 82, maar wil niet met mevrouw worden aangesproken. De blossen op haar wangen en de speelsheid van haar stem verraden dat zij in haar hart jong is gebleven.Ze heeft jaren een hoedenzaak in Delfzijl gehad, maar in haar hart was zij actrice. Naar de toneelschool mocht ik destijds niet en daar heb ik nog steeds grote spijt van, zegt Truus. Die droom is nooit uitgekomen. Truus zocht een andere weg voor haar creativiteit en begon in 1970 met het schrijven van gedichten. Ze doet dat nu nog steeds, zoekt daarbij soms grenzen op en laat de verslaggever blozen. Onlangs las zij nog voor uit eigen werk in t Clockhuys. Met haar toestemming publiceren wij een van haar werken.

Spionnetje

Op mijn eenpersoons balkon

Lig ik poedelnaakt in de zon

De buren gluren in het spion

En verlustigen zich aan mij

Loop ik s morgens door de straat

Gaan blikken boosaardig kwaad

Wandel ik s avonds langs de zee

Nemen de golven mijn gedachten mee

Waarom zijn die mensen zo jaloers en dom

God gaf mij toch…die zon?

Truus Beukema, Haren