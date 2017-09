Pittige storm in Haren

Door: Redactie

Woensdag raasde zuidwesterstorm over Groningen, het KNMI kondigde voor de provincie Groningen code oranje af. In de gehele provincie werden de hulpdiensten ingezet voor loshangende takken, omgevallen bomen of andere gevaarlijke situaties.

De brandweer werd om 17:20 uur opgeroepen voor een stormschade aan de Onnerweg (foto’s). Door de harde wind knapten meerdere grote takken in een boom. Met behulp van een hoogwerker zijn de takken vervolgens vakkundig verwijderd, hierna was de situatie weer veilig voor voorbijgangers.

Eerder op de middag moest de brandweer van Haren is actie komen bij een woning aan de Rijksstraatweg in Harenermolen bij villa Klein Zwitserland. Hier stond een boom scheef welke dreigde om te vallen. Een deel van de dikke boom was afgeknapt en is in stukken gezaagd. Ook aan de Prins Bernhardlaan viel een grote boom in een tuin. De gemeente heeft deze in stukken gezaagd.

Foto’s Sander Graafhuis 112Haren/Haren de Krant