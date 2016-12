Plan met bijgebouwen Beatrixoord: “Kunnen we ’s avonds nog wel veilig een ommetje maken?”

Door: Redactie

Gisteravond zijn omwonenden van de Dilgtweg ingelicht over de plannen van de Questcoach en gemeente Haren om nieuwe invulling te geven aan de voormalige ‘zusterflat’ van Beatrixoord. In Haren de Krant, die deze week wordt verspreid staat een artikel over het ambitieuze plan. Er komen ook ongeveer twintig vluchtelingen met een verblijfsstatus wonen én mensen met licht psychiatrische problematiek (beschermd wonen). Enkele omwonenden vroegen zich af: “Kunnen we ’s avonds nog wel veilig een ommetje maken?”

Wethouder Michiel Verbeek voelt compassie met het project en is bereid het namens de gemeente Haren mogelijk te maken. “We zullen nog wel een aantal vergunningszaken moeten regelen”, zegt hij. “Maar daar heb ik vertrouwen in. De bestemming van het pand is ‘maatschappelijke doeleinden’ en daar past de tijdelijke huisvesting van statushouders en patiënten in. Het project krijgt een looptijd die korter is dan tien jaar.” Verbeek vindt het ook interessant dat er enkele tientallen statushouders kunnen worden gehuisvest, want Haren heeft een tekort aan woningen voor deze doelgroep.

Volgens Verbeek waren gisteren ongeveer dertig mensen naar de Biotoop gekomen om te luisteren naar de plannen. “De meeste mensen waren positief, maar er werden ook kritische vragen gesteld.” Crux van het project is dat in het gebouw een mini-maatschappij wordt gevormd waarin verschillende doelgroepen samenwerken. In Haren de Krant meer informatie. De verspreiding loopt van 21 t/m 24 december.

Op de foto v.l.n.r. wethouder Michiel Verbeek, Esmeralda van Boon (zij gaat de statushouders begeleiden) en initiatiefnemer Ron van Essen van De Questcoach.