Politie: pas op voor insluipers met smoesjes

Nieuws:

Door: Redactie

De politie waarschuwt voor twee mannelijke insluipers die met een babbeltruc in woningen proberen te komen. Er zijn op dit moment drie incidenten bij de politie bekend die sterke overeenkomsten vertonen. Wees alert op deze insluipers en verdachte situaties.

Woensdag 30 november kwamen rond 16:30 uur twee mannen bij een woning aan de Prins Bernardlaan in Paterswolde. Ze vertelde de oudere bewoonster dat er wateroverlast in de buurt was en dat ze even de waterleiding kwamen controleren. Eén van de mannen is beneden bij de bewoonster gebleven, de ander ging naar boven om een en ander te ‘controleren’. Toen beide mannen vertrokken waren, bleken op de bovenverdieping diverse kasten te zijn doorzocht. Voor zover bekend is er niets weggenomen.

Diezelfde dag, ongeveer een half uur later, komt bij de politie een vergelijkbare melding binnen van een bewoner aan de Rechteren in Meppel. Ook hier waren twee mannen bij een oudere man aan de deur gekomen. Opnieuw bleef één van beiden beneden en ging de ander naar boven. Ook hier zijn de kasten doorzocht, maar lijkt niets te zijn weggenomen.

Donderdagochtend 1 december rond 9:20 uur zijn twee mannen aan de deur geweest bij een woning aan de Dingspil in Vries. De bewoonster vertrouwde het verhaal niet. Het is haar gelukt om beide mannen buiten de deur te houden. Het zou gaan om twee mannen met een blanke huidskleur, een normaal tot enigszins stevig postuur, zeer kort haar en vermoedelijk tussen de 35 en 50 jaar. De heren droegen werkkleding.

Verdachte situatie? Bel 112 bij spoed of heterdaad

U ziet iemand in uw buurt die met veel belangstelling bij verschillende huizen naar binnen kijkt. Die persoon loopt even weg, komt weer terug, maakt een rondje om het huis. Een beetje raar, maar misschien is het wel gewoon een schilder die een offerte wil maken? U voelt dat het niet klopt. Ook als u twijfelt, belt u de politie op 112. Want de politie komt liever een keer te veel dan te weinig. Dankzij uw tip kan de politie inbraken voorkomen. Wist u dat de politie 80% van de woninginbraken oplost dankzij oplettendheid van buren.