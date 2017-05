Nieuws:

Door: Redactie

De politie in Haren geeft hoge prioriteit aan het onderzoek naar de recente autobranden in Oosterhaar, die waarschijnlijk het gevolg zijn van brandstichting. In overleg met de gemeente Haren worden alle opties onderzocht.

Gisteren is er een informatieve avond belegd met buurtbewoners, die door de politie zijn geïnformeerd over de situatie.