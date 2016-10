Praten over zorg met ouderenbonden Haren

Nieuws:

Door: Redactie

Op 23 november om 14.30 uur vindt in ’t Gorechthuis te Haren een ‘dialoogbijeenkomst’ plaats op initiatief van de ouderenbonden PCOB en SVH.

Het project heet Mij & Zorg. Aanwezigen zullen onder deskundige gespreksleiding kunnen spreken over de moderne ouderenzorg. Zo worden wensen en verwachtingen duidelijk. Aanmelden voor deze bijeenkomst is gewenst, dat kan tot 1 november via een mail aan gesmilde@gmail.com (Gé Smilde).